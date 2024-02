Chiara Ferragni, anche Pigna interrompe la collaborazione con l'influencer. Continua la fuga dei brand

Ancora fuga di brand per Chiara Ferragni. La Cartiere Paolo Pigna Spa ha interrotto i rapporti commerciali con le aziende collegate all'influencer. La decisione, confermata all'ANSA dai vertici aziendali della società cartiera, è stata assunta, spiegano le stesse fonti, «nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultare anche sul portale pigna.it, che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi».