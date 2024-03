Chiara Ferragni nostalgica di Fedez: «Non è una mia scelta. Vorrei che tutto tornasse come prima». Il gossip sul flirt di lui

Una favola moderna giunta al suo epilogo. I Ferragnez diventano Ferragnex. L'ufficialità è giunta nelle scorse settimane da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Adesso il mondo del gossip si interroga sui motivi della rottura della coppia reale dei social italiani. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stata la bagarre legale su Ferragni, alle prese dallo scorso dicembre con il Pandoro gate. Ma tanti erano i motivi di divisione.

Tutto pare essere iniziato a Sanremo. Ferragni non avrebbe apprezzato il comportamento del marito alla Kermesse. Nel mirino dell'influencer l'esibizione del rapper in cui ha attaccato il governo e soprattutto il bacio con Rosa Chemical. Per Ferragni affronti, apparentemente superati, ma che hanno lasciato pesanti strascichi tra i due.

Eppure tutto ciò, al momento, è roba vecchia. Sembrerebbe essere smentita la versione che sia stato Fedez il lasciato. La separazione è in una nuova fase: quello struggimento della presunta vittima dell'amore sui social media. Ebbene si, perché, almeno da quanto emerge sul profilo Instagram di Ferragni, è stata lei ad aver subito la decisione di chiudere.