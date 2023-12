Chiara Ferragni e Fedez, addio (finalmente) al 2023. Problemi di salute, liti e multe: si chiude l'anno nero dei Ferragnez

Annus horribilis. Per Chiara Ferragni e Fedez il 2023 è stato un anno complicato. Polemiche, problemi legali e anche di salute. Un anno iniziato con la consacrazione dell'influencer a Sanremo. Esperienza che, però, ha provocato non pochi problemi alla coppia. Poi, il ricovero del rapper per una grave emorragia interna causata da due ulcere. Una lunga assenza social, poi la pace.

Un sospiro di sollievo temporaneo, perché sui Ferragnez si abbatte il Pandoro gate. Esposti del Codacons e sanzione Antitrust milionaria; ricostruzioni della stampa; polemiche sulla gestione della comunicazione e fuga di follower. Una fine 2023, a prescindere dai punti di vista, decisamente amara. Con un 2024 in salita e pieno di incognite, in primis legali.

Ecco l'anno dei Ferragnez: un anno di successi e una crisi di consenso mai affrontata prima. La coppia d'oro del mondo social italiano e internazionale è in mezzo a una tempesta senza precedenti. Esposta al marasma degli hater e non solo.