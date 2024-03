Chiara Ferragni da Fazio, a che ora va in onda e dove vederla: la crisi matrimoniale con Fedez e le inchieste, le rivelazioni a “Che Tempo che fa”

Che Tempo che Fa, è Chiara Ferragni la super ospite tanto attesa della puntata di oggi 3 marzo 2024. A che ora va in onda il programma sul Nove e quando si potrà vedere la tanto attesa intervista di Fabio Fazio alla Ferragni? La trasmissione inizia alle 19,30, ma quando comparirà in video Chiara Ferragni e cosa dirà? C'è grande attesa per conoscere le sue prime vere parole post separazione con Fedez: dirà qualcosa della crisi matrimoniale? E poi ci saranno novità sulle inchieste relative al Pandoro Gate?