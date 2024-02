Chiara Ferragni, il Codacons: «Trasformata in Madre Teresa, intervista imbarazzante»

L'intervista del Corriere della Sera a Chiara Ferragni «è una cosa gravissima, rappresenta un degrado del giornalismo italiano che lascia perplessi e basiti, perché noi tutori dei consumatori nell'informazione e nella stampa crediamo molto». Non la manda a dire il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che contatta l'Adnkronos per esprimere alcune considerazioni in merito all'intervista rilasciata oggi dalla influencer. «L'intervista è proprio l'anteprima di quello che succederà durante la trasmissione di Fazio, di cui noi abbiamo chiesto la sospensione ed il sequestro», tuona Rienzi.