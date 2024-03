Chiara Ferragni agitata: «Mandatemi tutte le vostre good vibes». Tensione al top per la sua verità da Fazio a Che Tempo Che Fa

Chiara Ferragni è la grande protagonista della cronaca rosa del momento. Dopo i problemi giudiziari dovuti al pandoro gate, l'influencer più famosa del mondo ha dovuto fronteggiare anche altre indagini legate a prodotti che hanno collaborato con il suo brand. Come se non bastasse, poi, a travolgere la vita di Chiara è arrivata la crisi con il marito Fedez. Crisi che, questa volta, sembra essere irrimediabile e che in molti pensano si possa risolvere solo con una separazione. Separazione che, tuttavia, non è ancora stata confermata da nessuno dei due coniugi e, proprio per questo, tutti i fan di Chiara e non solo, non vedono l'ora di scoprire cosa rivelerà a Che Tempo Che Fa.

L'influencer, come fa sapere tramite le sue storie Instagram, è molto agitata in vista dell'intervista con Fabio Fazio.