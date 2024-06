Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato da ispiratore e mentore a ramo secco da tagliare. Cosa c'è dietro l'addio al «secondo marito»

Se la vita va a rotoli bisogna tagliare i rami secchi. Un mantra per molti e forse il motivo reale dietro l'addio, consumatosi giovedì 13 giugno, tra Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni. Che i due amici fossero separati in casa come marito e moglie era cosa che negli ambienti si vociferava da tempo. A confermarlo è lo stesso manager, che sui social, poco dopo il comunicato ufficiale targato Ferragni, ha voluto mettere i puntini sulle "i". «Lo scorso febbraio dopo attente e inevitabili riflessioni – spiega su Instagram – ho deciso di dare le dimissioni (quindi no, non sono stato licenziato) dalle aziende con cui ho condiviso un percorso professionale incredibile, e per le quali negli anni ho dato tutto me stesso in termini di assoluta dedizione, idee, cuore e testa, sempre onorando i valori di onestà e correttezza che mi contraddistinguono. A dimostrazione di questo ho accolto fino alla fine le necessità delle società che mi hanno chiesto di restare fino a giugno, nonostante le operazioni di comunicazione poste in essere dal 17 dicembre 2023 in avanti non hanno visto il mio coinvolgimento».

Parole ponderate ma lucide a cui fa seguito un articolo di Selvaggia Lucarelli, che sul Fatto Quotidiano definisce Damato il «secondo marito» di Ferragni. Un sorta di secondo atto di un addio alla patinata vita targata Ferragnez che l'influencer vuole tagliare fuori dalla sua esistenza.