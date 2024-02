Centro antiviolenza, protesta per evitare la chiusura: il bacio di sfida del vicesindaco alle vittime

Un bacio di sfida lanciato alle donne vittime di abusi e aggressioni che prima si affidavano al centro antiviolenza di Brindisi. Il vicesindaco Massimiliano Oggiano ha oltraggiato il motivo e la causa che ha portato le donne a presenziare durante la conferenza stampa sul futuro e il destino del Centro antiviolenza (Cav) pubblico Crisalide, gestito dalla cooperativa Solerin. Oggi c'è stato prima un corteo promosso dalla Cgil contro la chiusura del Cav, poi una conferenza stampa convocata dal comune per dare la sua versione dei fatti: in questa occasione, Oggiano - dopo l'ingresso improvviso di lavoratori e lavoratrici del centro - si è allontanato, uscendo dalla porta, mandando loro un bacio in modo. Una scena che ha poco dell'ironia, ma ripresa in video e pubblicata sui social.