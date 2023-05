Carta acquisti 2023, tutto quello che c'è da sapere: chi può richiederla, come fare e cosa si può comprare

Arriva la nuova Carta acquisti per la spesa, la misura di sostegno al reddito utilizzabile per comprare beni di prima necessità (alimentari e sanitari) e per pagare le bollette della luce e del gas. A partire da quest'anno cambiano i requisiti e il tetto massimo degli importi: completamente gratuita, la carta viene emessa da Postepay per conto del Ministero dell'Economia e funziona come una normale carta prepagata e ricaricabile.

Carta acquisti 2023, la guida

Le spee sono addebitate direttamente allo Stato e non al titolare della carta. Si trattava di una carta del valore di 40 euro al mese, ricaricata con 80 euro ogni due mesi: l'ultima novità per il 2023, introdotta con la legge di bilancio, è che la carta prevederà un tetto massimo fissato a 382,50 euro per ogni nucleo familiare. Con 500 milioni di euro stanziati dal governo, la nuova Carta acquisti diventerà operativa da luglio.