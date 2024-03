Carlo, provato ma sorridente alla messa di Pasqua: «Ce la sto mettendo tutta». L'assenza di Kate

Fatica e sorrisi. Re Carlo ha partecipato alla tradizionale messa di Pasqua alla Cappella di San Giorgio a Windsor. È stata la principale apparizione pubblica da quando ha annunciato due mesi fa di avere un cancro. Vestito con un soprabito scuro, il sovrano del Regno Unito e del Commonwealth, 75 anni, è apparso sorridente, salutando e scherzando, mentre scendeva dall'auto insieme alla moglie, la regina Camilla, 76 anni.

Tutto secondo i programmi. Così come avrebbe voluto la madre defunta l'8 settembre 2022, Elisabetta II. «La Corona deve farsi vedere» diceva. E Carlo, che tanti decenni ha studiato per diventare sovrano, non ha mancato il suo appuntamento con i sudditi. Nonostante la malattia e le cure.

Re Carlo in chiesa a Pasqua con Camilla ma lontano da tutti. La telefonata alla Regina e perché Harry è arrabbiato

I duchi di Cambridge e Galles, William e Kate, invece, non hanno presenziato alla celebrazione. Nelle scorse settimane il "toccante" annuncio di Middleton in cui ha comunicato al mondo di avere un tumore e di aver iniziato la chemioterapia preventiva.