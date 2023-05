Canone Rai tolto dalla bolletta elettrica, l'idea del governo mette in allarme politica e sindacati: «Pericolo mortale per l'azienda»

Il canone Rai verso l'esclusione dalla bolletta elettrica. La cancellazione della "tassa" (tra le più odiate dagli italiani) dalla bolletta della luce è tra le volontà del ministro Giancarlo Giorgetti. Ministro dell'Economia che è stato convocato in audizione in Vigilanza Rai per esporre la strategia del governo sul tema. Un'ipotesi, quella dell'esclusione del canone Rai dalla bolletta della luce, che ha messo in allarme politica e sindacati, questi ultimi preoccupati sulle entrate della Rai «senza prevedere un finanziamento equipollente in alternativa al canone».

«Le preoccupazioni sul canone Rai emerse dalle audizioni di oggi dei sindacati in commissione di vigilanza, condivise da molti commissari in maniera trasversale, sono di tale rilevanza da imporre al governo di fare la necessaria chiarezza in maniera celere - ha detto la presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia -. Per questo motivo convocheremo in audizione il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, affinché possa esporre la strategia del governo su questo tema. Al contempo la commissione ha già provveduto a convocare i vertici dell'azienda, dopo il rinvio a seguito della nomina del nuovo amministratore delegato».