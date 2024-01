Cameriere costretto a pagare l'uniforme (165 euro) per il nuovo lavoro: «Doveva provvedere l'azienda, spero di non dovermi licenziare subito»

Ottenere un nuovo lavoro è solitamente emozionante, anche se è inevitabile provare un po' di ansia al pensiero di iniziare un percorso nuovo, con nuove persone e colleghi e la necessità di capire come inserirsi nella maniera migliore possibile in quel contesto.

Parte della responsabilità dell'azienda o dell'attività che ha assunto un nuovo impiegato, infatti, è quella di rendere l'ingresso e la transizione il più lineare possibile, far sentire a proprio agio il lavoratore e dargli modo di comprendere quali siano le sue mansioni e quelle del resto del personale.

Soprattutto, però, è necessario dare al nuovo dipendente tutti gli strumenti necessari per portare a termine quelle stesse mansioni, cosa che non è successa ad Alexis: prima di iniziare a lavorare come cameriere, il ragazzo ha dovuto acquistare l'uniforme e ha finito per pagare circa 165 euro.