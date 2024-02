C'è Posta Per Te sta per tornare con un nuovo appuntamento ricco di storie strappalacrime e di tante emozioni che solo il programma di Maria De Filippi riesce a regalare al pubblico a casa e in studio. Come ogni sabato sera, anche questa sera, 3 febbraio, la conduttrice "arricchirà" due racconti con due ospiti speciali, due attori: Raoul Bova e Michele Morrone.