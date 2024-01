C'è posta per te, gli attori di Terra Amara riportano il sorriso a Giuseppina. Le nipoti: «Da quando è morto nonno non ridevi più»

Inizia con una sorpresa la nuova stagione di C'è posta per te. Le nipoti Adriana e Joselita vogliono sorprendere la nonna Giuseppina per ringraziarla di tutte le attenzioni, l'amore e l'affetto che ha dato loro. Le ragazze erano spesso a casa dei nonni perché i genitori lavoravano e sono cresciute insieme a loro. Dopo la morte di nonno Paolo, però, tutto è cambiato. «Le feste non sono più feste, tu nonna non ridi più da quando hai perso l'amore della tua vita», racconta Maria De Filippi mentre legge la lettera delle nipoti.