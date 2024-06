Bridgerton terza stagione, cosa aspettarsi dalla seconda parte. Gli spoiler e i dubbi dei fan: «Non è stato tutto troppo veloce?»

La seconda parte della terza stagione di Bridgerton è attesissima dai fan di tutto il mondo (uscirà il prossimo 13 giugno). La serie televisiva Netflix ambientata a Londra nel 1800 ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori che, adesso, sono rimasti un po' con il fiato sospeso e non vedono l'ora di sapere cosa succederà tra Penelope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton), i protagonisti di questo capitolo della saga.

C'è chi pensa che tutto sia stato molto frettoloso: l'amore tra i due è una specie di piatto cotto e mangiato e non come nelle prime stagioni in cui i personaggi maturavano i loro sentimenti con il passare degli episodi. Penelope e Colin si ritrovano, lei è da sempre innamorata di lui ma si è rassegnata all'idea che non potrà mai averlo, lui capisce che forse lei è la persona giusta ma teme di rovinare l'amicizia, infine, si decide a dichiarare i suoi sentimenti e tutto termina con la scena passionale nella carrozza. Qualcuno ha scritto: «E ci lasciano così?». Comunque sia, i fan di Bridgerton sono in trepidante attesa di scoprire se ci sarà o meno questo matrimonio.