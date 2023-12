Bonus internet, in arrivo 100 euro per le famiglie: chi può fare domanda e come richiederlo PDF

Il dibattito sui bonus per la promozione della connessione internet a banda ultralarga è in corso da diversi anni, ma il 2024 potrebbe segnare un punto di svolta significativo, con la possibilità concreta che le famiglie possano finalmente beneficiare di questi incentivi.

Infratel, l'azienda controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e responsabile dell'attuazione pratica di tali incentivi, ha annunciato l'avvio di una nuova consultazione pubblica per il "Piano voucher per l'incentivazione della domanda di connettività in banda ultralarga delle famiglie".

Vediamo a chi è diretto il bonus internet e chi può usufruirne.