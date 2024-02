Bob Marley, il film «One Love» conquista il botteghino a metà: la vera storia del re del reggae

Bob Marley alla conquista del pubblico italiano. Nel Belpaese, al debutto al botteghino, Bob Marley - One Love ha subito dominato la classifica degli incassi con 3,2 milioni di euro, 1,2 dei quali raccolti nel solo weekend in 412 sale, e 156.079 presenze. Kingsley Ben-Adir interpreta la leggenda del reggae, mentre Lashana Lynch veste i panni di sua moglie, Rita Marley. La pellicola, costata 70 milioni, si accinge a diventare un successo nonostante le critiche internazionali - e non solo.

Le critiche

Nonostante la piena collaborazione della famiglia del cantante, Bob Marley - One Love sta ricevendo le prime critiche negative da parte degli addetti ai lavori. Ziggy, figlio della leggenda del reggae, aveva dichiarato che la missione del film è quello di unire le persone e condividere il messaggio di unione di cui si faceva portavoce il padre.



Tuttavia, la stampa pare non stia perdonando al film una totale ed esagerata riverenza nei confronti del cantante giamaicano. Un difetto che non permette al film di essere veramente coinvolgente, secondo quanto riportano le prime recensioni. Ma sono altre le lacune: una parte della stampa, nostrana ed estera, accusa il film di «avere una massiccia presenza di canne e marijuana»