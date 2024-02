Belen, il mistero del viaggio a Dubai scatena i fan: «Sei sola e senza Elio?»

Belen e Elio Lorenzoni non stanno più insieme? Un mistero. Il gossip circola sul web da settimane e la showgirl argentina non ha mai smentito. Sono giorni (tanti) che Belen non si fa più vedere accanto all'imprenditore bresciano, che le è stato molto vicino durante il suo «brutto periodo».

Più di una volta i media hanno riportato la notizia della fine di una relazione vip, smentita poi in fretta e furia dai diretti interessati.

Oggi però, molti parlano con convinzione della crisi tra Belen e Elio con diversi indizi a convalidare l'ipotesi di rottura. Tra questi nelle ultime ore si è aggiunto il viaggio improvviso della showgirl a Dubai. E naturalmente nelle prime immagini social appare sola, senza Elio Lorenzoni.