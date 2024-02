Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Sergio D'Ottavi amici per la pelle: «La fedeltà è più forte del fuoco»

Beatrice Luzzi è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. L'attrice romana, con il suo carattere determinato, deciso, e la sua sincerità ha conquistato il cuore di tutti i fan del programma, anche se, all'interno della casa più spiata d'Italia, ha dovuto spesso fare i conti con gli altri gieffini. Beatrice, infatti, più volte è stata esclusa o lasciata in disparte dai coinquilini che non riuscivano a capire il suo modo di essere, a parte Vittorio Menozzi con il quale l'attrice aveva molto legato. Tuttavia, il modello si è allontanato e la gieffina ha trovato delle nuove e sincere amicizie in Sergio D'Ottavi e Stefano Miele.