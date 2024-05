Barbarella, in arrivo il remake del film erotico cult: nel cast la sexy Sydney Sweeney di Euphoria

Barbarella avrà un remake. Il celebre film erotico del 1968 girato in un'insospettabile Roma (negli studi De Laurentiis sulla via Pontina) con una Jane Fonda nei panni di una succinta eroina dello spazio, nella sua nuova versione avrà come protagonista la bionda star di Euphoria, Sydney Sweeney (anche "Tutti tranne te" e "Madame Web"). Sony Pictures, la casa di produzione della pellicola, è in trattative con il regista inglese Edgar Wright ("Trilogia del Cornetto", "L'alba dei morti dementi") per dirigere il film. Gli sceneggiatori britannici Jane Goldman ("X-Men: L'inizio") e il figlio Honey Ross, invece, scriveranno la sceneggiatura.

Sebbene negli ultimi anni siano stati escogitati diversi tentativi per riportare “Barbarella” sul grande schermo, nessuno è stato realizzato. «Mi preoccupo di cosa sarà» ha commentato Jane Fonda.