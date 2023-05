Bandiere Blu, salgono a 226: le spiagge new entry premiate da Fee. Santanché: «Italia quarta in Europa»

Le Bandiere Blu in Italia salgono a quota 226: sono state assegnate dalla Ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education). Italia premiata con delle “new entry” importanti. Vediamo quali sono le spiagge italiane più belle che hanno ricevuto il riconoscimento ambito.

Le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu

La Liguria segna 2 nuovi ingressi e raggiunge 34 località, la Puglia sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni. Seguono con 19 Bandiere: la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso; la Calabria con due nuove Bandiere Blu. Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma le sue 15 località, l'Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10. Rimangono invariate anche le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. L'Emilia Romagna vede premiate 9 località con un'uscita e un nuovo ingresso; sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano 2 nuovi ingressi in Piemonte che ottiene 5 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. La Lombardia sale a 3 Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi, il Molise conquista 2 Bandiere con un nuovo Comune. Le Bandiere sui laghi quest'anno sono 21, con 4 nuovi ingressi