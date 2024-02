Bambino di 4 anni beve una bevanda fredda e rischia di morire. La mamma: «Aveva le allucinazioni e si graffiava la faccia»

Stava giocato a bowling con gli amichetti quando a un certo punto si è sentito male. Poi la corsa in macchina per l'ospedale dove ha «cominciato ad avere le allucinazioni» e a «graffiarsi la faccia». Beth Green, una mamma di 24 anni di Nuneaton, Warwickshire, ha raccontato come abbia temuto per la vita del figlio quando ha visto collassare Albie, di 4 anni, dopo aver bevuto una bevanda fredda, una sorta di granita alla fragola.

«Si divincolava e un momento dopo era di nuovo fiacco»

Albie, un bambino di quattro anni, ha cominciato a sentirsi debole dopo aver consumato una grantita industriale. «Pensavamo solo che fosse stanco e che avesse avuto una settimana lunga a scuola. Quando è salito in macchina ha continuato a dire che aveva sonno. Non riusciva a stare sveglio, la sua testa continuava a cadere», ha detto la mamma.

«È stata un'esperienza terribile. Era sul sedile della macchina e si divincolava e urlava, poi un momento dopo era di nuovo fiacco», ha spiegato la donna al Daily Mail.