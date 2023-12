Babbo Natale contro il traffico di droga, smantellato il gruppo «Renne del Male»: arrestati i boss «Panetón» e «Grinch»

Il gruppo Terna, una delle squadre della Polizia Nazionale del Perù, è riuscito a eliminare uno dei più pericolosi gruppi di narcotrafficanti che operavano nella capitale del Paese, Lima. Gli agenti hanno approfittato delle vacanze di Natale per fare irruzione nel quartiere.

Il raid

L'operazione è stata effettuata nel quartiere di Huaral, considerato uno degli epicentri dello spaccio e del traffico di droga. L'agente incaricato ha potuto approfittare delle festività natalizie per fingere di essere un presunto Babbo Natale venuto nel quartiere per distribuire caramelle e far divertire i bambini.