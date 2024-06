Lavoratori in crisi, 1 italiano su 4 insoddisfatto della propria azienda: «Salari bassi e poca meritocrazia». I dati allarmanti del report

Per il nono anno consecutivo, l'osservatorio JobPricing, anche per quest’anno in collaborazione con InfoJobs, indaga sul panorama della soddisfazione salariale in Italia. Quest'anno, oltre 4.400 lavoratori hanno condiviso le loro percezioni attraverso una survey online declinata su sei dimensioni principali:

1) equità (sono pagato il giusto rispetto al mio ruolo e rispetto agli altri);

2) competitività (sono pagato in linea col mio valore di mercato);

3) performance e retribuzione (sono pagato in proporzione al mio contributo individuale);

4) trasparenza (capisco e ho chiari i criteri di politica retributiva del mio datore di lavoro);

5) fiducia e comprensione (condivido i criteri di gestione delle retribuzioni della mia azienda);

6) meritocrazia (le ricompense vanno davvero a chi se le merita).



«Guadagno 150mila euro al mese lavorando meno di 5 ore a settimana: vi spiego come ho fatto»