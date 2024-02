Poonam Pandey ha simulato la propria morte: «Era una campagna contro il tumore cervicale». I fan contro l'attrice indiana: cosa è successo

Si è finta morta per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tumore cervicale. Poi, dopo tre giorni, il dietrofront dell'attrice Poonam Pandey: «Non sono morta. Volevo attirare l'attenzione su questo tumore che può essere facilmente prevenuto».Gesto nobile ma le modalità in cui è stato lanciato il messaggio non ha convinto l'opinione pubblica e gli utenti dei social. Da sottolineare che la star su Instagram conta quasi un milione e mezzo di follower.

La finta morte

A questo punto si scatena la bufera social contro di lei e quella che viene definita da alcuni follower come una «pessima trovata pubblicitaria». Il post 24 ore dopo: «Sono viva, sono viva» - scrive l'attrice 24 ore dopo il post sul finto decesso - «Non sono morta a causa del cancro cervicale. Purtroppo non posso dire lo stesso di quelle centinaia e migliaia di donne che hanno perso la vita per il tumore al collo dell'utero. Non è perché non potessero farci nulla, ma perché non avevano idea di cosa fare al riguardo. Sono qui per dirvi che, a differenza di altri tumori, il cancro cervicale è prevenibile. Tutto quello che devi fare è fare i test e farti vaccinare contro l'Hpv».