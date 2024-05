Atalanta-Leverkusen: dove vedere la finale di Europa League, orario e probabili formazioni

La finale di Europa League è a un passo con l'Atalanta che scenderà in campo contro gli invincibili del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha concluso la Bundesliga da imbattuta, con il titolo vinto con cinque giornate di anticipo. Anche nelle competizioni della Uefa, l'ultima sconfitta dei rossoneri risale alla semifinale con la Roma della passata stagione. Scamacca e compagni sono chiamati all'impresa per alzare un trofeo che vale anche la qualificazione in Champions League oltre al prestigio del successo.

Serie A, gli anticipi e i posticipi della 38ª giornata: Roma e Lazio in contemporanea, la Fiorentina gioca giovedì