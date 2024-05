La Juventus vince la Coppa Italia all'Olimpico di Roma: nella finale batte l'Atalanta 1-0 con un gol in apertura di Vlahovic. Nel finale espulso l'allenatore bianconero Max Allegri: per lui è la quinta Coppa Italia in carriera. Nessuno ne ha vinte quanto lui.

Allegri impazzisce al 94°: via giacca, cravatta e camicia. Le urla agli arbitri: «Vergogna»