Assegno di inclusione, al via le domande per richiederlo: a chi spetta e quanti soldi arriveranno (già da gennaio)

Al via da lunedì 18 dicembre le domande per chiedere l'Assegno di inclusione (Adi). La partenza, spiega il ministero del Lavoro confermando l'avvio delle richieste la prossima settimana, è in anticipo rispetto al primo gennaio 2024, data di entrata in vigore della nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale rivolta ai nuclei familiari che includono almeno una persona disabile, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio. «Ciò - assicura - consentirà il pagamento dell'assegno già dalla fine di gennaio». L'Adi seguirà l'avvio il primo settembre del Supporto formazione e lavoro. E darà l'addio al Reddito di cittadinanza.