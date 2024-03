Apple, multa di oltre 1,8 miliardi dall'Ue: «Condizioni commerciali sleali» nello streaming musicale

Apple, multa record di oltre 1,8 miliardi di euro dalla Ue per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato della distribuzione di app di streaming musicale. Apple è attualmente l'unico fornitore di un’App Store in cui gli sviluppatori possono distribuire le loro app agli utenti iOS in tutto lo Spazio economico europeo. Apple controlla ogni aspetto dell'esperienza utente iOS e stabilisce i termini e le condizioni che gli sviluppatori devono rispettare per essere presenti sull'App Store ed essere in grado di raggiungere gli utenti iOS.

L'accusa della Ue

Dall'indagine della Commissione è emerso che Apple, indica Bruxelles, «vieta agli sviluppatori di app di streaming musicale di informare in modo completo gli utenti iOS sui servizi di abbonamento musicale alternativi e più economici disponibili al di fuori dell'app e di fornire istruzioni su come abbonarsi a tali offerte».

In particolare, le disposizioni vietano agli sviluppatori di app di informare gli utenti iOS all'interno delle loro app sui prezzi delle offerte di abbonamento disponibili su Internet al di fuori dell'app; informare gli utenti iOS all'interno delle loro app sulle differenze di prezzo tra gli abbonamenti in-app venduti tramite il meccanismo di acquisto in-app di Apple e quelli disponibili altrove; includere collegamenti nelle loro app che indirizzano gli utenti iOS al sito Web dello sviluppatore dell'app su cui è possibile acquistare abbonamenti alternativi.

Agli sviluppatori di app è stato inoltre impedito di contattare i propri utenti appena acquisiti, ad esempio tramite e-mail, per informarli sulle opzioni di prezzo alternative dopo aver creato un account.