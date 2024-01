Orologio dell'Apocalisse a 90 secondi dalla mezzanotte: «Sempre più vicini al gong. Pesa la minaccia nucleare»

La mezzanotte è più vicina che mai per l'Orologio dell'Apocalisse, che segna ancora 90 secondi a mezzanotte nel 2024, come nel gennaio 2023. Di fronte alle minacce che si accumulano per l'umanità, l'orologio del giorno del giudizio, che dal 1947 simboleggia l'imminenza di un cataclisma globale, è stato mantenuto a 90 secondi dal fatidico gong. Lo indica il Bollettino degli Scienziati atomici fondato nel 1945 da Albert Einstein.

Quando venne istituito, l'orologio dell' Apocalisse segnava 7 minuti alla mezzanotte e da allora è stato aggiornato 25 volte, otto delle quali è stato spostato indietro e 17 in avanti. Il 1991 è stato l'anno in cui la catastrofe è stata più lontana, distante 17 minuti.