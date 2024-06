Antizanzare elettrici, qual è il migliore da comprare al supermercato (e quello inutile): il test di Altroconsumo

Come ogni estate tornaa puntuale l'appuntamento con le zanzare, o meglio, con il tentativo di tenerle alla larga dalla propria casa durante la stagione in cui è consuetudine tenere balconi e finestre aperte. In mancanza di zanzariere, gli antizanzara elettrici costituiscono per molti la scelta ideale. Ma quali sono i migliori sul mercato? Altroconsumo ha presentato i risultati del suo test su prodotti facilmente reperibili al supermercato, in particolare quelli con ricarica liquida, che rilasciano l’insetticida lentamente, bloccando o eliminando le zanzare con una minore esposizione ai principi attivi di chi soggiorna nella stanza, svelando quale ha ottenuto il punteggio massimo.