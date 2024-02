Anna Sorokin, la falsa ereditiera di "Inventing Anna": «La vita senza i social è più dura del carcere»

Anna Sorokin, meglio conosciuta come Anna Delvey, è tra le più grandi truffatrici che l'America abbia mai conosciuto. Non tanto per 20mila euro rubati alle banche e le menzogne raccontate, ma per il modo in cui la giovane ha fatto credere a tutti di essere un'ereditiera russa con un conto bloccato all'estero per mano del padre. Una truffa studiata a tavolino che ha visto Sorokin sfruttare la posizione di amici ricchi per alloggiare nei migliori hotel del Paese e comprare vestiti firmati.

Adesso la falsa ereditierà è agli arresti domiciliari in un appartamento a Nord di New York ed è controllata dal braccialetto elettronico. Non può uscire di casa e non può utilizzare i social media, la sua più grande condanna, anche più del carcere, come ha sostenuto lei.