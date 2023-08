Donna trovata morta nel bagagliaio di un'auto: uccisa a coltellate, killer in fuga. «Aveva denunciato l'ex per stalking»

Il cadavere di una donna è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. La vittima è stata identificata: si tratta di Anna Scala, 56enne di Vico Equense. I carabinieri hanno rinvenuto anche la lama verosimilmente utilizzata per il delitto.