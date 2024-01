Anica Panfile, la mamma uccisa dal datore di lavoro: «Le ha dato della cocaina e poi ha tentato di violentarla»

Svolta del delitto della 30enne Anica Panfile. Attirata in casa forse con il pretesto di offrirle della cocaina, sostanza di cui pare fosse assuntrice abituale, e poi picchiata a morte, probabilmente come reazione ad un rapporto sessuale non voluto. È la dinamica ritenuta più plausibile per la morte della donna romena residente a Treviso, madre di quattro ragazzi, trovata priva di vita il 21 maggio scorso in un corso d'acqua affluente del Piave, a Spresiano, e per la quale i carabinieri hanno eseguito il fermo di Franco Battaggia, 77 anni, residente ad Arcade.

«Battaggia collegato alla Mala del Brenta»

L'uomo, già indagato a piede libero dalla scorsa estate, è accusato di omicidio e tentata soppressione di cadavere. Il suo è stato un nome molto ricorrente nelle cronache di fatti di sangue in Veneto tra gli anni '80 e '90, in quanto collegato alla Mala del Brenta di Felice Maniero. Appianati i suoi debiti con la giustizia, Battaggia gestisce da anni una pescheria a Spresiano, proseguendo un'attività avviata più di quarant'anni fa e gestita a lungo con il fratello, Galliano, ucciso a fucilate da ignoti nella sua abitazione di Mogliano Veneto nel giugno 1991.