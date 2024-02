Angelina Mango, la 'maledizione' di Sanremo continua: «Si è rotto il sacchetto in cui tenevamo il premio»

Angelina Mango ha trionfato sul palco dell'Ariston vincendo la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante figlia d'arte, ha dimostrato tutto il suo talento, di cui aveva già dato prova ad Amici, portando in gara il brano "La Noia" che, fin da subito, è piaciuto al pubblico. Poi, Angelina ha emozionato il pubblico in platea e quello sul divano di casa, quando durante la serata dedicata alle cover e ai duetti, ha reso omaggio a papà Pino Mango cantando una versione rivisitata e più "intima" della canzone "La Rondine".

Quando la cantante è stata proclamata vincitrice non poteva proprio credere a ciò che stava succedendo e non stava più nella pelle dalla grande emozione. Finito il Festival, tramite le sue storie Instagram, Angelina ha raccontato che presa dall'entusiasmo ha perso la classica custodia rossa che contiene il premio di Sanremo e, per far sì che non si rovinasse, si è dovuta arrangiare in qualche modo.