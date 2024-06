Amanda Knox in tribunale Firenze, oggi la sentenza sulla calunnia a Lumumba. «Mi scagionerò dalle false accuse»

Amanda Knox torna in un'aula di tribunale in Italia. Stavolta, l'ex studentessa americana coinvolta nella vicenda dell'omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007 (per il quale è stata assolta), deve rispondere davanti alla Corte d'assise d'appello dell'accusa calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Mercoledì mattina Knox è arrivata a Firenze per l'udienza, assediata dai giornalisti all'ingresso del Palazzo di Giustizia.

Amanda Knox e le accuse a Lumumba, la Cassazione: «Dichiarazioni compromesse dalle violazioni al diritto di difesa»