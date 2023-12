Alex Batty scomparso a 11 anni, ecco le foto del 17enne quando viveva con mamma in Francia: aveva un nome falso

Ecco le prime foto dell'adolescente Alex Batty in Francia. Batty, 17 anni, è tornato sabato scorso a Oldham, vicino a Manchester, e si è ricongiunto con la nonna dopo 6 anni. Lei, suo tutore legale, nel corso degli anni aveva lanciato frenetici e commoventi appelli per il suo ritorno. Le fotografie rivelano un sorridente Alex, 17 anni, in visita a una scuola, in bicicletta lungo una linea ferroviaria e seduto davanti allo schermo di un computer. Le foto sono state pubblicate dopo che il ragazzo scomparso ha parlato per la prima volta di come ha vissuto in quei sei anni in cui era scomparso con sua madre Melanie e suo nonno David.

First pictures of Alex Batty living 'in plain-sight' in France. British 17-year-old is seen cycling, visiting a school and using a computer while living under a fake name

via https://t.co/4BICcpeuDD https://t.co/yJbr6qJznW — Sarah (@brontesarah) December 23, 2023