Alessia Fabiani, l'ex marito Fabrizio Cherubini assolto dall'accusa di maltrattamenti. Lei finisce indagata per falsa testimonianza

Fabrizio Cherubini, l'ex marito della showgirl Alessia Fabiani, è stato assolto dall'accusa di maltrattamenti e lesioni che gli aveva mosso l'ex letterina perché il fatto non sussiste. Per lui, la fine di un inccubo durato otto anni, per lei l'inizio di un'indagine con l'accusa di falsa testimonianza.