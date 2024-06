Alessandro Greco, il ritorno in tv: «Lino Banfi mi ha fatto avvicinare a Padre Pio. La castità è un cammino di fede»

Alessandro Greco torna alla conduzione televisiva con Unomattina Estate, al fianco della giornalista Greta Mauro, per guidare la stagione estiva su Rai 1 tra attualità, cronaca, cultura, scienza e molto altro. Il conduttore, tarantino, 52 anni, aveva già partecipato a Unomattina Estate nel 1995 e nel 1996 e ora si racconta in un'intervista al Corriere della Sera in cui parla della sua vita professionale e personale, con un occhio di riguardo a quello che la fede ha rappresentato per lui, senza tralasciare, ovviamente, come si sente in questo suo ritorno in televisione.

«Sono a mio agio, sereno, divertito, consapevole di far parte di una grande squadra. Mi metto al servizio del programma. Il mestiere di conduttore richiede una capacità camaleontica nell’adattarsi, portando il proprio stile», così commenta il conduttore il ritorno a Unomattina Estate, e sul motivo del suo stop ha dichiarato: «Mi sono preservato, mi venivano proposti programmi che non sentivo confacenti alle mie peculiarità».