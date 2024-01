Agricoltori in protesta, cosa succede? Com'è nata la rivolta, il ruolo dell'Ucraina e l'impatto del Green Deal

Agricoltori in fermento. Continuano le proteste in tutta Europa. Lo scorso weekend gli effetti si sono fatti sentire anche in Italia: l’iniziativa più partecipata è stata a Orte, in provincia di Viterbo, dove un centinaio di trattori ha occupato la rotonda all’ingresso dell’autostrada A1. Il casello è rimasto chiuso per circa due ore in entrata e in uscita.

Per gli esperti del settore, le rivolte sono figlie di un malessere generale. Alla base ci sarebbe una legislatura europea che per la prima volta in decenni ha creato la percezione di un’Unione «nemica» degli agricoltori e delle categorie produttive.