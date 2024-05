Turbolenza sul volo Londra-Singapore, cosa è successo a bordo e com'è morto il passeggero: «L'aereo caduto di 1800 metri in 5 minuti»

Il passeggero che è morto sul volo della Singapore Arlines per colpa di una fortissima turbolenza è un britannico di 73 anni, deceduto probabilmente per infarto. Lo hanno reso noto le autorità di Bangkok. I passeggeri in gravi condizioni sono 7, mentre altre 23 sono rimasti feriti. I membri dell'equipaggio ricoverati in ospedale con ferite lievi sono invece 9. Secondo quanto afferma India Today, in soli cinque minuti l'aereo è sceso bruscamente di circa 2000 metri, passando dall'altitudine di circa 11.300 a 9500 metri. Sul social X circolano le prime immagini scattate dai passeggeri a bordo dell'aereo colpito da violente turbolenze.