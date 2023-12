Le guerre, l'incoronazione di Carlo III, la morte di Silvio Berlusconi: cosa è successo nel 2023

L'inizio di un nuovo anno apre a considerazioni e bilanci su quello che è stato. Il 2023 si chiude con una serie di eventi che, nel bene e nel male, fanno parte della storia. Un anno di guerre, summit e morti eccellenti. Un anno di inizi e, per certi versi, di stallo. Si pensi alla guerra in Ucraina e Medio Oriente, alle tensioni politiche negli Stati Uniti e, infine, ai nuovi equilibri in Europa e nel Regno Unito. Ecco cosa è successo nel 2023.