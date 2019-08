Come le zanzare scelgono chi pungere: "hai il sangue dolce" è solo un luogo comune

Martedì 20 Agosto 2019, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Hai il sangue dolce!». Quante volte nella vostra vita vi sarete sentiti ripetere questa frase mentre vi lamentavate dei troppidi zanzara ? Sicuramente tante. Non tutti sanno che si tratta di un luogo comune. Ma alloraquesti insetti scelgono sempre voi e non i vostri amici? Ecco spiegati i motivi.Le zanzare preferiscono il sangue del gruppo 0. A dirlo è una ricerca del Pest Control Technology Institute, effettuato su 64 persone. E per sapere se il tuo sangue appartiene al gruppo giusto, captano un segnale chimico che il corpo emana.Le zanzare sono attratte dall’anidride carbonica che emettiamo durante la respirazione, riuscendo a fiutarla fino a più di 160 metri. Ecco spiegato perché le persone in sovrappeso vengono preferite in misura maggiore rispetto ai bambini, ad esempio. A causa dello scambio maggiore di ossigeno/anidride carbonica.Sembra che questi animaletti prediligano le persone in carne. Quelle, insomma, con qualche chilo di troppo. Perché? Emettono più anidride carbonica.Le donne in gravidanza producono maggiore anidride carbonica e hanno una temperatura corporea più alta della media. Tutti motivi che attirano le zanzare.Se sei uno sportivo, portati dietro l'Autan perché le zanzare non vedranno l'ora di colpirti. L’attività fisica produce acido lattico e le zanzare ne percepiscono l’odore. Inoltre, durante l’attività fisica la temperatura corporea aumenta. Il massimo è se assumi anche integratori che aumentano la quantità di ammoniaca e di acido urico che espelli con il sudore.Se sei un consumatore abituale, sei spacciato. L'etanolo contenuto nell'alcol invita a nozze le zanzare. In più quando bevi la tua temperatura corporea aumenta.. e il gioco è fatto. Si è scoperto, infatti, che dopo avere bevuto una classica lattina da 33 centilitri aumentano le probabilità di essere punti.Un metodo efficace per allontanare questi fastidiosi insetti c'è: mangiare aglio. In questo alimento, infatti, c'è l'allicina che noi espelliamo tramite il sudore. L'odore assai acre spinge le zanzare a tenersi a debita distanza.