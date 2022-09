Vitamina D, se stai assumendo questi farmaci meglio non prenderla

La Vitamina D è un nutriente importante per la salute del nostro organismo ma se state seguendo cure farmacologiche particolari, è bene fare molta attenzione e parlare ovviamente con il vostro medico per capire se non ci sia un conflitto tra i vari medicinali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 10:36

