Videogiochi, la dipendenza è diventata una malattia

La dipendenza da videogiochi entra ufficialmente nell'elenco delle malattie dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Durante l'Assemblea Generale in corso a Ginevra i Paesi membri hanno votato a favore del nuovo testo, che sarà in vigore dal primo gennaio 2022, contiene definizioni e codici per oltre 55 mila malattie e condizioni patologiche, e viene usato per uniformare diagnosi e classificazioni in tutto il mondo. Il gaming disorder è definito come «una serie di comportamenti persistenti o ricorrenti legati al gioco, sia online che offline, manifestati da: un mancato controllo sul gioco; una sempre maggiore priorità data al gioco, al punto che questo diventa più importante delle attività quotidiane e sugli interessi della vita; una continua escalation del gaming nonostante conseguenze negative personali, familiari, sociali, educazionali, occupazionali o in altre aree importanti». Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

