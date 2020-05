Ventilatori più pericolosi dell'aria condizionata nella diffusione del coronavirus: «Possono veicolare particelle»

Per quanto riguarda le mascherine Ffp2, Andreoni ha spiegato che «non servono ai cittadini, servono soltanto al personale sanitario quando si trova in circostanze particolari che vuol dire, mediamente, entrare in una stanza di malati in cui c'è una quantità di virus molto importante». «L'Oms, che pensa per tutto il mondo, dice: la mascherina se non ce l'hai fabbricatela da solo perché è meglio di niente. Esistono anche dei tutorial, normalmente si fanno con due strati di materiale», spiega aggiungendo che «mettere più cose insieme dà maggiore tranquillità e sicurezza, quindi: mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani sono tutte cose che vanno fatte».

sorvegliata speciale per la diffusione del coronavirus , ma potrebbero essere piuttosto ia richiedere maggiore attenzione durante la prima estate alle prese con il Covid-19.«Più dell'aria condizionata bisogna stare attenti alla ventilazione che può veicolare le particelle volatili del virus oltre il metro e mezzo. Quindi meglio distanziare al massimo questo tipo di strumento». Lo ha spiegato, ospite di 'Agorà' su Rai3.«Non è vero che il virus si è indebolito - ha aggiunto Andreoni - ci sono meno pazienti e meno decessi perché si fanno più diagnosi precoci, grazie anche ai test sierologici, e le persone non arrivano troppo tardi in ospedale».