Vaiolo delle scimmie, l'Ema getta acqua sul fuoco: «Non è come il Covid, non c'è emergenza sanitaria»

Vaiolo delle scimmie, l'agenzia del farmaco europea Ema getta acqua sul fuoco: non c'è un'emergenza sanitaria e il virus del monkeypox non è come il Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19. A parlare è Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema).

Il virus del vaiolo delle scimmie «ha differenze significative con il Covid, a partire dal fatto che non si trasmette facilmente tra gli esseri umani; è probabile un aumento dei casi ma attualmente non c'è una emergenza sanitaria», afferma Cavaleri. «Al momento non si tratta di un'emergenza di salute pubblica e l'attenzione dovrebbe rimanere sull'identificazione, il monitoraggio e la gestione dei nuovi casi», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 16:57

