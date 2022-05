Vaiolo delle scimmie, confermati i due casi sospetti: sono 3 i contagiati in Italia

Salgono a tre i casi di vaiolo delle scimmie a Roma. La conferma arriva dall'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: «Ho appena ricevuto notizia dal SERESMI (Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) che anche gli altri due casi sospetti correlati con il caso zero italiano, sono stati confermati, pertanto salgono a 3 i casi di vaiolo da scimmie tutti presi in carico dall’Istituto Spallanzani. Ho aggiornato il Ministro Speranza sull’evoluzione della situazione».

Oggi alle 12.30 all'Inmi Spallanzani di Roma si terrà una conferenza stampa, aula multimediale 'Poccia' per fare il punto della situazione. Intanto Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto su Rai Radio1 a Che giorno è ha invitato a non farsi prendere dal panico: «Questa non è una nuova malattia e non deve destare allarme.È un vaiolo minore. Ha una sintomatologia più lieve del vaiolo tradizionale. Assolutamente no allarme, ma grande attenzione. La buona notizia è che lo abbiamo preso, credo in tempo. Lo abbiamo già sequenziato. Lunedì o martedì lo isoleremo. Da lì potranno partire le classiche prove per vedere se il vaccino attualmente disponibile può essere neutralizzante o meno. La scienza va avanti. All'opinione pubblica: non vi allarmate».

