Vaccino Pfizer verso l'ok negli Usa. Il ministro: «Il via libera in un paio di giorni»

Il vaccino anti Covid sviluppato da Pfizer potrebbe essere a breve distribuito negli Stati Uniti. La Food and Drug Administration ha informato la casa farmaceutica americana che intende procedere rapidamente con l'autorizzazione del vaccino che ha sviluppato con la tedesca BioNTech: lo afferma il ministro della sanità americano Alex Azar su Twitter. Il via libera, ha poi spiegato in una intervista tv, arriverà entro un paio di giorni.

Anche il numero uno della Fda, Stephen Hahn in una nota ha confermato che l'agenzia sta lavorando celermente per arrivare a un via libera per il vaccino Pfizer/BioNTech, dopo che la commissione di esperti ne ha raccomandato l'autorizzazione. «Abbiamo già informato gli sponsor che procederemo rapidamente alla finalizzazione e all'emissione di un'autorizzazione all'uso di emergenza del vaccino», afferma Hahn.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 16:54

