Pfizer, il CEO che vende le azioni è un caso. Bassetti: «Polemiche strumentali». Gismondo: «Non è un buon segno»

Lunedì scorso, quando la Pfizer ha annunciato che il vaccino sviluppato con la BioNTech è efficace nel 90% dei casi, il CEO Albert Bourla e la vicepresidente esecutiva Sally Susman hanno venduto pacchetti di azioni: un particolare emerso nei giorni scorsi e che sta provocando polemiche, anche se la stessa Pfizer ha affermato come si trattasse di una vendita già programmata da tempo. Una notizia che divide, tra chi minimizza e chi invece è preoccupato, anche in Italia.

«Non si può giudicare se un vaccino è buono o meno sulla base del fatto che l'amministratore delegato dell'azienda vende le azioni, mi sembra una pura speculazione. Aspettiamo di vedere dei dati, ma Pfizer è una grande azienda non credo che si metta ad annunciare dei dati agli investitori se poi il giorno dopo sono diversi», ha commentato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria. «Attenzione quindi a voler sempre fare polemiche strumentali. Cerchiamo di prendere anche il buono da certe notizie», ha detto all'Adnkronos Salute.

Di diverso avviso la microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo: «L'operazione fa pensare anche una persona ignorante in materia. Non è certo un buon segno, ma ovviamente lasciamo parlare di economia agli economisti», ha detto anche lei all'Adnkronos Salute. Già all'indomani della notizia sui dati relativi al candidato vaccino, la direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze del Sacco aveva affermato che «il vero, concreto raggio di luce» sul fronte delle armi farmacologiche anti-Covid era il via libera dell'americana Fda all'anticorpo monoclonale di Eli Lilly: «La prima terapia mirata» contro il coronavirus Sars-CoV-2, aveva sottolineato Gismondo, «in un panorama più che confuso di annunci su vaccini che funzionano e che poi cadono nell'oblio, e in un panorama di promesse che fanno bene solo alla Borsa, ma non certo alla salute dell'uomo».

